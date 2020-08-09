وكيل "الشئون العربية" بالبرلمان: لبنان قادر على تجاوز كارثة انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ثقته التامة فى قدرة الشعب اللبنانى الشقيق بما يمتلكه من إرادة قوية وعزيمة من إعادة بناء لبنان والعاصمة بيروت من جديد، ليتجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى يوم الثلاثاء الماضى وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.
ووجه "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على دوره الكبير كعادته دائما فى دعم ومساندة لبنان والشعب اللبنانى الشقيق لتجاوز هذه الأزمة ولإعادة البناء والإعمار، مؤكدًا أن المواقف التاريخية والمشرفة للرئيس السيسى دائمًا تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الرأى العام المصرى والعربى واللبنانى حتى تستعيد الدولة اللبنانية دورها الحضارى والثقافى لتعود العاصمة بيروت، مجددا كمدينة رائعة يسعى إليها كل مريدها من مختلف دول العالم.
ودعا النائب أحمد فؤاد أباظة المولى عز وجل، أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وٱن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.
وعلى خط التحقيق بكيفية وصول الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وإفراغ الحمولة، سيتوجه وفد من قبل القضاء اللبنانى إلى قبرص للقاء مالك السفينة والاستماع إلى إفادته وقد طلب لبنان من السلطات القبرصية تسهيل هذه المهمة علمًا أن الشرطة القبرصية كانت اخذت إفادته بناء لطلب لبنان وأرسلتها إلى السلطات اللبنانية.
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