وسائل إعلام لبنانية: استقالة حكومة دياب غدًا الاثنين "ممكنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

ذكرت محطة "إم تي في" اللبنانية، مساء اليوم الأحد، أن استقالة الحكومة اللبنانية غدًا الاثنين "ممكنة".

وأضافت أن "الموضوع مطروح بشكلٍ كبير ممّا يجعل من جلسة الغد جلسةً مصيريّة".

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ولم تذكر المحطة مزيدا من التفاصيل، كما لم يرد تأكيد رسمي حتى مساء الأحد.

وتشهد العاصمة اللبنانية مظاهرات احتجاجًا على انفجار مرفأ بيروت وما يصفه المتظاهرون بـ "فساد السلطة".

كان الانفجار قد خلف 158 قتيلاً ونحو 6000 مصاب ودمارًا هائلاً في المرفأ وأضرارًا بعدد كبير من المباني مما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.