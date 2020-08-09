ألمانيا تجمع مساعدات فورية بقيمة 200 مليون يورو للبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال مؤتمر المانحين الدولي، اليوم الأحد، عن جمع مساعدات فورية بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو للبنان.
وقال ماس للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، إن بلاده ستسهم بـ20 مليون يورو إضافية، ولم يصدر عن الجانب الفرنسي، الذي ينظم المؤتمر بالمشاركة مع الأمم المتحدة، تصريحات بعد تتعلق بقيمة المساعدات المقررة للبنان.
وذكرت الأمم المتحدة، أن تقديراتها ترجح أن لبنان بحاجة إلى نحو 9ر116 مليون دولار، في شكل مساعدات دولية طارئة، في أعقاب الانفجار الكارثي الذي شهدته العاصمة بيروت الأسبوع الماضي.
وتم تضمين هذه التقديرات، التي تشمل مساعدات مطلوبة بشكل عاجل للرعاية الطبية، وأغذية وإقامة في حالات الطوارئ، في وثيقة للأمم المتحدة نشرها قصر الإليزيه اليوم الأحد عقب مؤتمر دولي للمانحين من أجل لبنان المنكوب بالأزمات.
ولم يتضح على الفور قدر المبلغ الذي تم التعهد به خلال مؤتمر عبر الفيديو، حيث من المتوقع الإعلان عن رقم في وقت لاحق اليوم، حسبما ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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