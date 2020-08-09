إصابة سائق في تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
أصيب سائق، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الدائري بحي غرب مدينة أسيوط.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي، بتصادم سيارة ملاكي ووجود مصاب.
وأشارت التحريات الأولية إلى تصادم سيارة ملاكي رقم "121155" بعمود إنارة على الطريق الدائري بحي غرب مدينة أسيوط.
أسفر الحادث عن إصابة "بدر. ا"، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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