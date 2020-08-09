الجزائر تتفقد موانئها لتدارك "سيناريو بيروت"

أكدت الحكومة الجزائرية خلو موانئها من المواد الخطيرة أو المتفجرة، في أعقاب تخوفات من تكرار سيناريو مرفأ بيروت.

وقال وزير النقل الجزائري لزهر هني، في زيارة تفقدية لميناء الجزائر العاصمة، إن القانون الجزائري المعمول به منذ عام 1975 يمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة في الموانئ، وتطبق عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى السجن.

ووجه إدارة الميناء بالتخلص من الحاويات التي تحتوي على مواد منتهية الصلاحية.

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وشدد الوزير على ضرورة ”اليقظة الدائمة؛ لأن ما وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر“.

وتقول وسائل إعلام محلية: إن انفجار بيروت دفع السلطات الجزائرية إلى بدء حملة تفتيش على الموانئ؛ لمنع حالات الإهمال، خاصة في ميناء العاصمة؛ ”خشية تكرار سيناريو بيروت“.