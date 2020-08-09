أكدت الحكومة الجزائرية خلو موانئها من المواد الخطيرة أو المتفجرة، في أعقاب تخوفات من تكرار سيناريو مرفأ بيروت.
وقال وزير النقل الجزائري لزهر هني، في زيارة تفقدية لميناء الجزائر العاصمة، إن القانون الجزائري المعمول به منذ عام 1975 يمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة في الموانئ، وتطبق عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى السجن.
ووجه إدارة الميناء بالتخلص من الحاويات التي تحتوي على مواد منتهية الصلاحية.
وشدد الوزير على ضرورة ”اليقظة الدائمة؛ لأن ما وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر“.
وتقول وسائل إعلام محلية: إن انفجار بيروت دفع السلطات الجزائرية إلى بدء حملة تفتيش على الموانئ؛ لمنع حالات الإهمال، خاصة في ميناء العاصمة؛ ”خشية تكرار سيناريو بيروت“.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تتفقد موانئها لتدارك "سيناريو بيروت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.