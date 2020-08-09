لبنان: مُواجهات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين بوسط بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، بأن مواجهات عنيفة تدور بين القوى الأمنية ومتظاهرين في محيط البرلمان وسط بيروت.

وأضافت أن عدداً من الشبان ألقوا

الحجارة على القوى الأمنية، التي ردت بدورها بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.

وتشهد العاصمة اللبنانية مظاهرات احتجاجاً

على انفجار مرفأ بيروت وما يصفه المتظاهرون بـ "فساد السلطة".

كان الانفجار خلف 158قتيلا ونحو 6000مصاب ودمارًا هائلًا في المرفأ، وأضرارًا بعدد كبير من المباني؛ ما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.