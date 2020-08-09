الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه من تحركات تركيا شرق المتوسط

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، عن القلق الشديد إزاء ما سماه التحركات البحرية الأخيرة في شرقي البحر المتوسط، مشيراً إلى نشر تركيا قطعاً بحرية وتكثيف أنشطة التنقيب عنالنفط.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان إن مثل هذه التحركات لن تساهم في توفير الامن
وفي وقت سابق أعلنت تركيا، أنها ستبدأ عمليات تنقيب عن الطاقة شرقي المتوسط بموجب الاتفاق المثير للجدل مع حكومة طرابلس، في قرار أثار موجة انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.
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