بريطانيا تُسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ يونيو

سجلت بريطانيا 1062 حالة إصابة جديدة بكورونا، اليوم الأحد، وهي أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر يونيو، في وقت تفرض فيه السلطات إجراءات العزل العام من جديد في بعض المناطق،

ووسط مخاوف من موجة جديدة من التفشي.وأظهرت بيانات رسمية أن 1062 شخصا تأكدت إصابتهم بالمرض اليوم الأحد؛ لتتجاوز الإصابات مستوى الألف حالة يوميًا لأول مرة منذ يونيو، وبزيادة 304 حالات عن 758 حالة مسجلة أمس السبت.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

