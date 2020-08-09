العراق: انفجار عبوة ناسفة على رتل ينقل مُعدات للتحالف الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، عن انفجار عبوة ناسفة على رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية الإخبارية - "أن عبوة ناسفة انفجرت على

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رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار".

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى المركبات.