إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 19.72 مليون

أظهر إحصاء لرويترز، اليوم الأحد، أن أكثر من 19.72 مليون شخص أصيبوا بكورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 726249 شخصاً توفوا جراء الفيروس.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبرعام 2019.



وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة خمسة ملايين و14930 حالة إصابة و162108 حالات وفاة.



وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ثلاثة ملايين و12412 حالة إصابة و 100477 حالة وفاة.



وجاءت الهند في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة مليونين و153010 حالات

إصابة و43379 حالة وفاة.وحلت روسيا في المركز الرابع أيضا من حيث عدد المصابين مسجلة 882347 حالة إصابة و14854 حالة وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.