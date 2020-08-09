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وزير خارجية الأردن يُؤكد أهمية تضامن المجتمع الدولي مع لبنان

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أهمية التضامن الذي يبديه المجتمع الدولي مع لبنان لمساعدته على مواجهة تبعات الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

 

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وأوضح خلال لقائه ممثلي منظمات الأمم المتحدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي وممثليه وممثلي الدول الأوروبية في الأردن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أن المملكة ستوفر لهم كل الإمكانات التي يحتاجونها لإسناد عمليات

دعم لبنان الشقيق ومساعدته على التعامل مع التداعيات الكارثية للانفجار.

 

وأشار لأهمية الشراكة الأردنية الأممية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم، مشددا على أهمية جهودهم وأن المملكة حريصة على تطوير الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة.

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