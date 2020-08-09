منظمة التعاون الإسلامي تُدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بمقديشو

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو؛ ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود وإصابةآخرين.
وجددت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد- موقفها الثابت الذييدين جميع أعمال الإرهاب والتطرف والعنف، مؤكدة دعمها وتضامنها مع الصومال في جهودها لمكافحة الإرهاب.
وأعربت "التعاون الإسلامي" عن تعازيها لذوي الضحايا ولشعب وحكومة الصومال.. متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
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