كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "التكبالي": لولا مصر وجيشها لاحتلت تركيا ليبيا منذ سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي التكبالي، عضو المجلس الليبي، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تدافع عن الأمن القومي العربي لإنها تمتلك جيش قوي.

وأضاف "التكبالي"، في تصريحات خاصة إلي "الخليج 365"، قائلًا: "لولا مصر وجيشها لتقدما قوات العدوان التركي في ليبيا منذ سنوات ولكن وجود مصر جعل تركيا تفكر ألف مرة قبل أخذ خطوة التقدم، فتركيا تعتقد أن جيش ليبيا لن يستطيع الوقوف امامها لكن مصر تحمينا بجيشها".

وتابع عضو المجلس الليبي، أن الرئيس السيسي زعيم الأمة العربية ويدافع عن الأراضي الليبية والشعب الليبي بحكم معاهدات واتفاقيات الدفاع المشترك بين البلدين وبطلب من الليبين، فالرئيس السيسي يدافع عن الأمن القومي المصري والعربي وهو قادر علي الوقوف أمام العدوان التركي.