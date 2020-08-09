كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية تقدم 30 مليون يورور إلى لبنان لمواجهة آثار انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، تقديم مبلغ 30 مليون يورو كمعونات أضافية للبنان، بخلاف ما كانت قد أعلنت عنه الجمعة الماضية وهو 33 مليون يورو، على خلفية حادث انفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المفوّض يانيس لينارسيك المكلّف بالمساعدات الإنسانية فى بيان له اليوم الأحد: أنه خلال مؤتمر المانحين لبيروت واللبنانيين، تعهدت المفوضية الأوروبية إجمالي 63 مليون يورو، بينها 33 سبق أن أعلنتها (رئيسة المفوضية) اورسولا فون دير لايين".

وأوضح أنّ "التمويل الإنساني الجديد للاتحاد الاوروبي سيمر عبر وكالات الأمم المتحدة، منظمات غير حكومية ومنظمات دولية. سيخضع لضوابط صارمة. هذه المساعدة سيستفيد منها الاشخاص الأكثر تضرراً بغية تغطية الحاجات الأساسية".

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واضاف "التزمنا دعم اللبنانيين أيضا على المدى البعيد لمساعدتهم على النهوض".

وأشار إلى أنّ مبلغ 30 مليون يورو التي تم الإعلان عنها سيتيح "تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا للمتضررين جراء الانفجار الدموي في 4 اغسطس في بيروت".