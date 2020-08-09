كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق ضخم بالكويت نتيجة انقلاب أحد صهاريج الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت فرق الأطفاء بالكويت من السيطرة على حريق هائل اليوم الأحد طريق الجهراء، بسبب إنقلاب أحد صهاريح الوقود.

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وذكرت غرفة الإدارة العامة لفرق الإطفاء الكويتية أنها تلقت بلاغا بالحادث حيث تم تحريك مركز إطفاء الجهراء ومركز المواد الخطرة لمكافحة الحريق.

وذكرت الإدارة العامة للفرق الإطفاء الكويتية ان عمليات الإطفاء لاتزال مستمرة لحين التأكيد من الإخماد التام للحريق والسيطرة التامة علي جميع نقاط الحريق الهائل.