كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وكالة أمريكية تتعهد بتقديم 15 مليون دولار بشكل مباشر للمتضررين من انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن المساعدة الأمريكية التي تبلغ 15 مليون دولار لدعم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت لن تكون تحت سيطرة الحكومة هناك، بل ستذهب مباشرة إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وفي حديثه قبيل مغادرته إلى بيروت، قال جون برسا، اليوم الأحد، إن المساعدة سيتم توجيهها إلى الجهات الطبية في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية.

وقد قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تقدم الأموال لبرنامج الغذاء العالمي من أجل وجبات طارئة لنحو 300 ألف شخص تضرروا من الانفجار في مرفأ بيروت بالإضافة إلى مجموعات طبية للطوارئ.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه باريس يهدف إلى إظهار الدعم العالمي للبنان بعد تفجير بيروت المدمر.

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وقد شارك أكثر من 30 من القادة الدوليين والمسؤولين الحكوميين، اليوم الأحد، في مؤتمر الفيديو الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة لجمع الأموال، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وحضر الاجتماع مسؤولون من الصين والدول الأوروبية والخليجية.

وقال ماكرون، الذي كان أول زعيم أجنبي يزور بيروت في أعقاب الانفجار، في كلمته الافتتاحية إنه من المتوقع أن تقدم تركيا وروسيا، الغائبين عن المؤتمر، المساعدة أيضًا، مضيفا ان المساعدات الطارئة ستركز على توفير الدواء والرعاية والغذاء والسكن.

وتابع "من المهم أن تذهب المساعدات بأسرع ما يمكن إلى الجهات الفاعلة العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني"، تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما دعا ماكرون السلطات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية أساسية لمحاربة الفساد في البلاد.

