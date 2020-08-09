كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر استقالة وزيري البيئة والتنمية الإدارية من الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني، دميانوس قطار، أعلن استقالته من الحكومة اللبنانية التي يرأسها حسان دياب،.

وكشت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، أن قطار تقدم باستقالته وسط ضغوط عليه للتراجع عنها.

وقال قطار، في أول تعليق له لرئيس الحكومة حسان دياب "رفاق ولادي ماتوا (في انفجار المرفأ).. ما بقدر استمر بتحمل هالمسؤولية".

Advertisements

ووفقًا لقناة "أل بي سي أي" اللبنانية، رئيس الحكومة، عقد اجتماع وزاري في السراي الكبير للتشاور في خيار الاستقالة الجماعية"، لافتة إلى أن "قطار وضع استقالة خطية لدى دياب الذي طلب منه عدم الإعلان عنها".

وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، أعلنت اليوم الأحد أيضا استقالتها من حكومة حسان دياب.

وقالت الوزيرة في بيان: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي من الحكومة".

وشهدت العاصمة اللبنانية، انفجارًا ضخمًا هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، عم صداه أرجاء العاصمة حيث انهارت الشرفات وتضررت آلاف الوحدات السكنية، فيما أدت في حصيلة قابلة للارتفاع إلى مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف.