كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن اتفاق قطري تركي على حماية حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، عن اتفاق قطري تركي على حماية حزب الله في لبنان.

وقال المحلل السياسي السعودي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" "هناك تداعي (قطري - تركي) لحماية حزب اللات في لبنان".

وفي سياق آخر، كشف الباحث والكاتب السياسي اليمني "عمرسالم باجردانه"، اليوم السبت، عن دور حزب الله الإرهابي في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

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وقال عمر في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، عن السياسي اليمني، قوله إن إيران رأت بعد ما سمي بالثورة الإسلامية الأيرانية وصعود الخمينئي كمرشد عام للأيران والحاكم الفعلي لها بأنه من الضروروة بمكان يكون لها نفوذ في كافة البلدان العربية.

وأضاف الباحث اليمني، إن إيران تسعى لتصدير مفهوم وأسلوب الثورة الى هذه الدول تحت غطاء ومبرر ثورة اسلامية تقوم على العدل والمساواة ورفض المستعمر ومقاومته ومجابهة الظلم والأستبداد، حيث لجأت إلى انشاء ودعم حزب الله في لبنان والذي يعتبر امتداد لأذرع إيران في المنطقة.