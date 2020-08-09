بني ملال.. كورونا تصيب “أعوان سلطة” وسائقي “طاكسي” والحصيلة الجهوية تتجاوز 500 مصاب!

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأحد، تسجيل 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في جهة بني ملال خنيفرة ببني ملال.

وحسب مصادر طبية، فإن الإصابات المسجلة تتوزع على الشكل التالي: 14 في إقليم بني ملال، و4 في إقليم أزيلال، و3 في الفقيه بنصالح لتتجاوز بذلك الحصيلة الجهوية 500 حالة مؤكدة.

وأوضح المصدر ذاته أن الـ 14 إصابة في إقليم بني ملال، من بينها عونا سلطة، أحدهما يعمل في المقاطعة السادسة، والآخر في المقاطعة الخامسة، ظهرت عليهم أعراض الفيروس، فيما تم تسجيل أولى الإصابات في قطاع سيارة الأجرة الصغيرة في بني ملال بعد إصابة سائقين بكوفيد-19، فيما تم تسجيل إصابة عنصر من الدرك الملكي في المنطقة.

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وتم تسجيل 4 إصابات بإقليم أزيلال 3 إصابات بالفقيه بنصالح، ويتعلق الأمر بعناصر القوات المساعدة في المدينة، ليرتفع إجمالي الحالات قيد العلاج بني ملال إلى 128 حالة، وفي الجهة إلى 211 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 232 حالة.

وقد استنفرت السلطات المحلية عناصرها، لإخضاع جميع أعوان السلطة في إقليم بني ملال للتحاليل المخبرية، بعدما تأكدت إصابة عنصرين بالفيروس.