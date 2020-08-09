على الرغم من كورونا.. فنانون يسافرون لقضاء عطلة الصيف

لم يفوت فنانون مغاربة فصل الصيف، لقضاء عطل استجمام رفقة أسرهم، وأصدقائهم، على الرغم من خطر فيروس كورونا، وقد اختاروا وجهات مختلفة للاستمتاع بوقتهم.

ويقضي الفنان حاتم عمور، حاليا، عطلة شاطئ تاغازوت، وحل عليه ضيفا رفقة أسرته الصغيرة، للاستمتاع بعطلة في أحد الفنادق المطلة عليه.

وسافرت الفنانة فاطمة قنبوع رفقة الفنانتين نورا الصقلي وسامية أقريو، والفنان سعيد باي، إلي مدينة الصويرة، وذلك بعدما قامت الممثلات المذكورات برحلة أخرى سابقة إلى مدينة شفشاون، التي اجتمعن فيها بالممثلات، المشاركات في سلسلة “بنات لالة منانة” الشهيرة، والتي صورت في المدينة نفسها.

واختار مغني الراب طوطو التوجه نحو مدينة السعيدية، وذلك لقضاء عطلة استجمام، تساعده على تغيير الجو، خصوصا بعد وفاة والدته قبل مدة قصيرة.

وكان الفنانون المذكورون قد أعلنوا، قبل بداية تخفيف الحجر، نيتهم في القيام بالسياحة الداخلية، وشجعوا جمهورهم عليها للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني، غير أن قرار الحكومة، التي فرضت ضرورة الحصول على رخصة السفر من وإلى بعض المدن، وقف عائقا أمام كثريين.