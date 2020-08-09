انتحار الكاتبة المغربية نعيمة البزاز

وضعت الكاتبة الهولندية من أصل مغربي، نعيمة البزاز، حدا لحياتها، إذ أقدمت على الانتحار، أمس السبت، عن عمر يناهز 46 سنة.
وخلفت الكاتبة الهالكة زوجا، وطفلتين، وعددا من الكتابات الجريئة عن العنصرية، والدين، والجنس، والتي بسببها سبق أن تلقت تهديدا بالقتل.
وتسبب تعرض الكاتبة مغربية الأصل للتهديد، في دخولها عام 2007 في حالة اكتئاب، إذ انقطعت عن الكتابة بسبب ذلك، إلى غاية عام 2010.
وبدأت نعيمة البزاز، الكتابة الأدبية في سن 21 سنة، بإصدار رواية “الطريق إلى الشمال” عام 1995، وتملك العديد من الكتابات منها “عشاق الشيطان” عام 2002، و“المنبوذ” عام 2006، و”متلازمة السعادة”، ورواية اسم “نساء فينيكس” ثم رواية “المزيد من نساء فينكس” عام 2012، و”في خدمة الشيطان” عام 2013.
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