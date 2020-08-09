القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل ثمانية أشخاص، هم ستة فرنسيين ونيجريان، برصاص مسلحين في النيجرن غرب إفريقيا، بحسب ما افادت وكالة "قرانس برس" للأنباء.
واستقل مسلحون، دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر، تضم آخر قطعان الزرافات في غرب إفريقيا.
وقال حاكم تيلابيري، تيجاني إبراهيم كاتييلا لـ"فرانس برس": "هناك ثمانية قتلى: نيجريان أحدهما دليل (سياحي) والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 بينهم 6 سياح فرنسيين برصاص مسلحين في النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.