مقتل 8 بينهم 6 سياح فرنسيين برصاص مسلحين في النيجر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل ثمانية أشخاص، هم ستة فرنسيين ونيجريان، برصاص مسلحين في النيجرن غرب إفريقيا، بحسب ما افادت وكالة "قرانس برس" للأنباء.

واستقل مسلحون، دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر، تضم آخر قطعان الزرافات في غرب إفريقيا.

وقال حاكم تيلابيري، تيجاني إبراهيم كاتييلا لـ"فرانس برس": "هناك ثمانية قتلى: نيجريان أحدهما دليل (سياحي) والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون".