شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: الأمل ضئيل في إمكانية العثور على ناجين في مرفأ بيروت والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 أعلن الجيش اللبناني الأحد أن الأمل بات ضئيلاً في إمكانية العثور على ناجين في موقع انفجار بيروت حيث تعمل فرق إنقاذ لبنانية وأجنبية في البحث عن عالقين تحت أنقاض المرفأ المدمر.

وقال قائد فوج الهندسة العقيد روجيه خوري في مؤتمر صحافي "من الممكن أن نقول أننا انتهينا من المرحلة الأولى وهي مرحلة إمكانية العثور على أحياء"، مضيفاً "كتقنيين نعمل على الأرض، باستطاعتنا القول إن الأمل ضعف في إمكانية العثور على أحياء، ولذلك قررت عدة فرق أن تسحب عناصرها، بعدما اعتبرت أن عملها انتهى" لتركّز حاليا على رفع الأنقاض والبحث عن أشلاء الضحايا.

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