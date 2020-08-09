دبي سبّاقة في مواجهة التحديات المستقبلية

الأحد 9 أغسطس 2020

سعت حكومة دبي، وكانت السباقة في ذلك، إلى تحسين خدماتها العامة، ومواكبة ما شهده العالم من تقدم رقمي ومرفقي ذي جودة ونوعية عالية، مكّنتها من إسعاد متعامليها ومواجهة التحديات المستقبلية وضمان استمرارية الأعمال فيها، وكانت الجهود المبذولة والمساعي الحثيثة والإرادة الجادة التي تبنتها الحكومة انعكاساً لرؤية قيادتها الحكيمة بأن هذا التغيير هو ضرورة حتمية، تم تجسيدها فعلاً على أرض الواقع بمباشرة العديد من الإص احات كان أبرزها عصرنة أجهزتها الحكومية، واعتماد العديد من المبادرات والسياسات والخطط الاستراتيجية وسنّ التشريعات التي مكّنت تلك الأجهزة من النهوض بالدور المأمول منها بكفاءة وفعالية، وفقا للبيان.



وقال المستشار محمد ص اح العطيوي رئيس المكتب الفني بالأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي: إن مفهوم الحكومة الذكية، كأحد الحلول الناجعة لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، وعلى الرغم من حداثته، إلا أنه لا يمنع من إيجاد تعريف له من المختصين، بحسب الزاوية التي ينظرون من خ الها لهذا المفهوم، ومن وجهة نظري، يمكن تعريف هذا المفهوم بأنه: «الوسيلة التي يمكن من خلاها إنجاز المعام ات الحكومية وتقديم الخدمات العامة عن بعد، عن طريق استخدام أنظمة وبرامج ومنصات وقنوات وقواعد بيانات رقمية وإجراءات موثوقة ومتسلسلة، دون استخدام الأوراق أو انتقال المتعاملين إلى مقر الجهة الحكومية لإنجاز المعاملة أو الحصول على الخدمة، مع ما يرافق ذلك من إهدار للوقت والجهد والمال,