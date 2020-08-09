شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البحسني يرأس اجتماعاً بالمعنيين في المرافق الخدمية ويؤكد على تحسين جودة العمل وانجاز قضايا المواطنين والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمبنى مؤسسة موانئ البحر العربي بالمكلا.

Advertisements ضم وكلاء المحافظة والمعنيين في الأمن والمنطقة العسكرية الثانية وخفر السواحل وميناء المكلا والكهرباء والصحة والاستثمار والمياه والأشغال العامة والطرق والجسور والنفط والنظافة والوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة.

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