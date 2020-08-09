شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البحسني يعلن عن قرب صدور قرار بإنشاء لجنة رقابية محلية مهمتها تقييم العمل في المرافق الحكومية والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمبنى مؤسسة موانئ البحر العربي بالمكلا، ضم وكلاء المحافظة والمعنيين في الأمن والمنطقة العسكرية الثانية وخفر السواحل وميناء المكلا والكهرباء والصحة والاستثمار والمياه والأشغال العامة والطرق والجسور والنفط والنظافة والوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة.



وهنأ المحافظ الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أهمية هذا اللقاء في أول أيام الدوام الرسمي عقب العيد للوقوف على الواقع الخدمي ومناقشة قضايا المواطنين ومواضيع ذات أهمية جوهرية.

وأكد المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود في جميع المرافق والمؤسسات والهيئات الحكومية وتحسين جودة العمل خلال ما تبقى من هذا العام والاهتمام بقضايا المواطنين وإنجاز معاملاتهم بشكل سريع وعدم المماطلة وتسويف معاملات المواطنين، مشدداً على الانضباط الوظيفي في جميع الأقسام والإدارات، وتسخير الإمكانيات لخدمة الارتقاء بالمرافق الحكومية.

وأعلن المحافظ عن قرب صدور قرار بإنشاء لجنة رقابية محلية مهمتها تقييم العمل في المرافق الحكومية والتسريع بإنجاز معاملات المواطنين وتطوير جوانب الإيجاب ومعالجة جوانب القصور.

ودعا المحافظ مسئولين الإدارات الحكومية إلى الاطلاع بمهامهم والرد على استفسارات المواطنين ومعالجة الإخفاقات، وتحقيق العدالة في مرافقهم ومتابعة قضايا الموظفين والمواطنين على حد سواء.

ودعا المحافظ إلى الاهتمام بالاستثمار والتعامل الأمثل والعاجل مع المستثمرين وتخليص معاملاتهم وترجمة مشاريعهم على الواقع.

وشدد المحافظ على الاهتمام بمدينة المكلا ونظافتها، وحث كل مسؤول القيام بحملة لإزالة المخلفات والجوانب السلبية المخلة بجمال المدينة، ووجه بإعداد دراسة شاملة لتحسين المدينة.

وتطرق محافظ حضرموت إلى خطورة فيروس كورونا وموجة انتشار المرض الجديدة التي تسببت في إصابات على مستوى المحافظة والعالم، ودعا المعنيين في الإدارات المختلفة الاطلاع بدورهم، ووسائل الإعلام بتكثيف جوانب التوعية بخطورة المرض، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم.

Advertisements

وأشار المحافظ إلى متابعات قيادة السلطة المحلية بتوفير المستلزمات الطبية والمسحات الخاصة بفيروس كورونا، موضحاً أن المتابعات أسفرت عن وصول آلاف المسحات والأجهزة الطبية، وباخرة من الصين تحمل على متنها معدات طبية ستصل إلى ميناء المكلا قريباً لدعم المرافق الصحية في بلادنا وسيكون لحضرموت منها نصيب الأسد.

وتطرق المحافظ البحسني إلى نتائج زيارته إلى مديرية دوعن ومشاركته أبناء المديرية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن أفراحهم بالعيد، والاطلاع عن كثب على احتياجات المديرية ومناطقها المختلفة، موجهاً الوكيل الفني بترجمة التوجيهات الخاصة بالمشاريع والطرقات التي تم التوجيه بها خلال الزيارة.

كما وجه المحافظ بإعداد دراسة لإعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين ساحل ووادي حضرموت، ورفع مناقصة بالمشروع.

وأعلن المحافظ عن عزم السلطة المحلية بنقل خزانات الوقود بمنشآت خلف التابعة لشركة النفط بساحل حضرموت الواقعة بمحاذاة ميناء المكلا وبالقرب من مساكن المواطنين إلى موقع آمن، ووجه بتشكيل لجنة من المعنيين للبحث عن موقع آمن، ومتابعة فخامة الرئيس والحكومة لإقامة مرفأ بحري ونقل الخزانات في موقع مناسب وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين واتعاظاً من حادثة الانفجار بمرفأ بيروت بلبنان الشقيق.

حضر الاجتماع، وكلاء المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وللشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، ولشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المنطقة الشرقية مدير عام أمن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد العامري، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ومديرو الإدارات والمرافق الحكومية ذات العلاقة.