الرئيس المصري يدعو اللبنانيين للتكاتف والنأي عن التجاذبات الإقليمية

الأحد 9 أغسطس 2020

ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية."



وقال بسام راضي الناطق باسم الرئاسة المصرية، الأحد، إن دعوة السيسي جاءت خلال مشاركته، اليوم الأحد، عبر الفيديو في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

ودعا الرئيس المصري اللبنانيين إلى تركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

وشدد على ضرورة تلبية تطلعات الشعب اللبناني عبر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما يؤهل البلاد للحصول على الدعم الدولي.

وجمع مؤتمر المانحين لدعم لبنان، الذي انطلق بشكل افتراضي، الأحد، نحو 170 مليون دولار حتى الآن، قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن مساهمتها.

وضمت المبالغ التي جمعها المؤتمر، 11.8 مليون دولار من ألمانيا و23.6 مليون دولار من بريطانيا ونحو 74 مليون دولار من المفوضية الأوروبية.

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كانت الأمم المتحدة قد قدرت قيمة الحاجات الصحية التي ينبغي توفيرها للبنان بشكل فوري بنحو 85 مليون دولار.

ويتم تنظيم المؤتمر بمبادرة من فرنسا والأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال كلمته بالمؤتمر على ضرورة التحرك بسرعة وفعالية "لأن مستقبل لبنان على المحك".

وقال ماكرون إن بلاده تعمل ما في وسعها "لتجنب الفوضى في لبنان، لأنها لا تخدم الوضع".

بدوره قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه التزم أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة، وأكد "أن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

وأسفر الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء عن مقتل 158 شخصاً على الأقل وإصابة 6 آلاف بجروح، بالإضافة لعشرات المفقودين ومئات آلاف المشردين.