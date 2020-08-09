اخبار العالم

في ثاني يوم للاحتجاجات.. متظاهرون يرشقون الشرطة بالحجارة في لبنان 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني يوم للاحتجاجات.. متظاهرون يرشقون الشرطة بالحجارة في لبنان  والان نبدء بالتفاصيل

رشق متظاهرون قوات الأمن اللبنانية بالحجارة قرب البرلمان اليوم الأحد في ثاني يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد الانفجار المروع الذي وقع الثلاثاء الماضي وقتل العشرات وأصاب الآلاف.

وقال مراسل لرويترز إن المئات يتدفقون على ساحة رئيسية كان بها أمس السبت آلاف المحتجين اللبنانيين الغاضبين من النخبة السياسية التي يلقون عليها باللوم في تفاقم مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية.

وقال نيسان غراوي وهو متظاهر عاطل عن العمل "نريد تدمير الحكومة والقضاء عليها. لم يوفروا لنا لا وظائف ولا حقوق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ثاني يوم للاحتجاجات.. متظاهرون يرشقون الشرطة بالحجارة في لبنان  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا