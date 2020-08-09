شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني يوم للاحتجاجات.. متظاهرون يرشقون الشرطة بالحجارة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وقال مراسل لرويترز إن المئات يتدفقون على ساحة رئيسية كان بها أمس السبت آلاف المحتجين اللبنانيين الغاضبين من النخبة السياسية التي يلقون عليها باللوم في تفاقم مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية.
وقال نيسان غراوي وهو متظاهر عاطل عن العمل "نريد تدمير الحكومة والقضاء عليها. لم يوفروا لنا لا وظائف ولا حقوق".
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