شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 سائحين فرنسيين على يد مسلحين بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

قتل مسحلون في النيجر ستة سائحين فرنسيين ومرشدهم وسائقهم اليوم الأحد. ونقلت الوكالة عن تيجاني إبراهيم كاتشيلا حاكم تيلابيري قوله إن مسلحين على متن دراجات نارية نفذوا هجومهم في منطقة كوريه في النيجر. كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد حذرت على موقعها الإلكتروني من "ارتفاع درجة التهديد الإرهابي" في النيجر وخصوصا خارج العاصمة. Advertisements وذكرت الوكالة أن منطقة كوريه موطن لآخر قطعان الزراف في غرب إفريقيا. وقال مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المكتب لم يتسن له بعد التأكد من صحة هذا النبأ. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تفحص التقارير الواردة عن مقتل السائحين الفرنسيين. وقال متحدث باسم الوزارة "نقوم بعملية مراجعة" للتقارير.

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