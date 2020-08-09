بالصور.. شارع في بغداد بحلة جديدة

تنشر الخليج 365، صوراً لشارع غربي العاصمة بغداد وهو بحلة جديدة. وقالت امانة بغداد في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شارع العمل الشعبي احد ابرز شوارع مدينة العامرية غرب بغداد تم تزيينه وتطويره من قبل ملاكات امانة بغداد". وأدناه صور الشارع:

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