منذ أكثر من 100 عام.. أقوى زلزال يضرب كارولاينا الشمالية الأمريكية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أن ولاية كارولاينا الشمالية شهدت في ساعات مبكرة من اليوم الأحد أقوى زلزال منذ أكثر من قرن.

وأكد مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في غرينفيل وسبارتانبرغ (USGS) في بيان له أن الزلزال الذي تقدر قوته بـ5.1 درجة بمقياس ريختر وقع في الساعة الثامنة من صباح اليوم في منطقة تقع على بعد أربع كيلومترات جنوب شرقي مدينة سبارتا، وكان مركزه على عمق 3.7 كلم تحت سطح الأرض.



ولفتت الهيئة إلى أن هذا الزلزال يعد الأقوى الذي شهدته الولاية منذ فبراير عام 1916 عندما هزها زلزال بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر.

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