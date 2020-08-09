المنافذ تعلن نقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، عن نقل مواد شديدة الخطورة في مطار بغداد الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية، تم مفاتحة مركز العمليات الوطني للايعاز إلى مفرزة مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لغرض توفير الكوادر والاليات اللازمة لنقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي".



وأضافت أنه "تمت عملية النقل باستجابة سريعة وبمهنية عالية وإيصالها إلى وجهتها الآمنة مخازن مديرية الهندسة العسكرية".

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