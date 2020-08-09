لبنان.. النائب ميشال معوض يعلن استقالته من البرلمان

يأتي ذلك بعدما أعلن اليوم الأحد النائب نعمة افرام، تعليق عمله في البرلمان اللبناني، فضلا عن استقالة وزيري الاعلام والبيئة.

كما استقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.



وفي هذا السياق، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه يبذل جهودا حثيثة من أجل جمع ما يكفي من الاستقالات من أعضاء مجلس النواب، للوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة.