لأول مرة بالبريد.. مصريو الخارج يختارون نواب "الشيوخ"

انطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس الشيوخ المصري، بتصويت المصريين بالخارج الذى يستمر على مدار يومين، على أن يتم التصويت في الداخل يومي 11 و12 أغسطس/ آب الجاري.

وبالتزامن مع انطلاق الانتخابات، حث برلمانيون بارزون وقيادات حزبية، الشعب المصري إلى المشاركة بقوة فى انتخاب أول مجلس للشيوخ عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، باعتبار المجلس الجديد يمثل "الغرفة الثانية الداعمة لمجلس النواب والحكومة فى السياسة التشريعية وفى صنع السياسة العامة بالبلاد.

وفي تجربة تحدث للمرة الأولى، تجرى العملية التصويتية للمصريين في الخارج عبر البريد السريع فقط، وهو ما يتم تقييمه من جانب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية.‎



وقالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه :" اعتماد آلية البريد السريع لمشاركة المصريين بالخارج يأتي ضمن ‏الإجراءات الاحتياطية؛ لمنع تفاقم وباء كورونا المستجد؛ حفاظا على صحتهم".

‏وأوضحت أن عملية التصويت عملية شخصية ولذلك على كل فرد من أفراد العائلة أن يرسل ‏المظروف الخاص به منفردًا دون أي إشارة توضح هوية المشارك، حتى يتسنى متابعة الفرز ‏وحصر الأصوات‎.‎

وأكدت الوزير المصرية أن مشاركة ‏المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ في هذه النسخة يعكس اهتمام الدولة ‏بالكتلة التصويتية للمصريين بالخارج، باعتبار المشاركة حقا دستوريا أصيلا لكل مصري ‏بالخارج.

استفسارات حول طرق التصويت

ونبهت مكرم أن غرفة وزارة الهجرة، تلقت عددا من ‏الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات الماضية حول خطوات وطرق التصويت في ‏الانتخابات، وإمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع.

وبينت أن المصري بالخارج المتواجد في مصر خلال هذه الفترة يستطيع ‏المشاركة في العملية الانتخابية دون وجود أي عائق، وباستخدام نفس الطرق من خلال الاعتماد ‏على البريد السريع.

وتابعت: كما يحق للمصري بالخارج صاحب بطاقة الرقم القومي المنتهية المشاركة ‏أيضا في العملية الانتخابية، مضيفة أن الذين صدر بحقهم أحكامًا جنائية باتة لا توجد أسماؤهم ‏في قواعد الناخبين، وبالتالي لن يتمكنوا من المشاركة في العملية التصويتية‎.‎

لا تبع صوتك

وبالتزامن مع انطلاق انتخاب أول مجلس لشيوخ عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو طبقا لدستور 2014 والمعدل فى استفتاء 2019، دعا عدد من النواب المصريين، الشعب إلى المشاركة في الانتخابات.

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وقال المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله إن المشاركة فى تلك الانتخابات مهمة باعتبار أن مجلس الشيوخ الجديد يمثل الغرفة الثانية الداعمة لمجلس النواب والحكومة فى السياسة التشريعية وفى صنع السياسة العامة للدولة.

ووجه حسب الله، فى بيان، رسالة للمصريين،قائلا: "لا تبع صوتك‏، وعليك بالاختيار الصحيح واختر من يشارك فى صنع السياسة العامة لمصر، ومواجهة المشكلات، ومن يكون قادرا على تمثيلك"

وقال: علينا أن نعتبر النزول إلى انتخابات الشيوخ ليس اختيارا ولكنه قرار يجب تنفيذه من جميع المصريين، معربا عن ثقته الكاملة في المصريين والشباب والمرأة التي تتقدم الصفوف للمشاركة في الاستحقاقات السياسية والبرلمانية.

وبدوره، دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في بيان اليوم، جموع المصريين إلى المشاركة في انتخابات الشيوخ؛ لاستعمال حقهم والواجب الملقي على عاتقهم في المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتى تفعيلا للديمقراطية.

دحض الافتراءات

في السياق ذاته، حث الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشعب المصري على المشاركة بقوة فى الانتخاب.

وأكد أبو العلا، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن المشاركة فى عملية الاقتراع بالداخل التى تبدأ الثلاثاء ستبلور الرغبة الحقيقية للمصريين فى استكمال كل مؤسسات الدولة، ومنحها القوة الشعبية التى تظهر للعالم كله مدى الترابط الكبير بين الشعب وتلك المؤسسات.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الناخبين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد تفشى فيروس كورونا خلال عملية الاقتراع حتى تمر عملية الانتخاب بسلام.

وفي تعقيبه، قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، إن المصريين في الخارج لم يتأخروا يوما عن تأدية واجبهم تجاه بلادهم، ليؤكدوا دوما على دورهم الوطني البارز في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى انتخابات مجلس الشيوخ الحالية.

كما دشن حزب المؤتمر غرفة عمليات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج لحظة بلحظة، ودعا الحزب جميع المصريين للنزول والمشاركة الايجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ.



وقال عمر المختار صميدة رئيس الحزب أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية "واجب وطني تفرضه وتحتمه ظروف المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد".