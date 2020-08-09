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ماكرون يدعو إلى "التحرك سريعاً وبفاعلية" لتقديم الدعم إلى لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى "التحرك سريعاً وبفاuلية" لضمان وصول المساعدات "مباشرةً" إلى الشعب اللبناني، وذلك في مستهل مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان بعد خمسة أيام من الانفجار الضخم الذي هز بيروت.

كما حثّ ماكرون السلطات اللبنانية على "التحرك لتجنيب البلاد الغرق واستجابة التطلعات التي يعبر عنها الشعب اللبناني حالياً بشكل مشروع في شوارع بيروت"، وقال "علينا أن نفعل جميعاً ما أمكن لكي لا يهيمن العنف والفوضى" على المشهد في لبنان.

أضاف ماكرون "لكن اليوم، من يصب هذا الانقسام والفوضى في مصلحتهم، هي القوى التي تريد بطريقة أو بأخرى إلحاق الأذى بالشعب اللبناني".

وافتتح ماكرون من مقره الصيفي في بريغانسون في جنوب فرنسا هذا المؤتمر الذي تنظمه باريس والأمم المتحدة بشكل مشترك، ويضم عشرات من قادة العالم، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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ويهدف بحسب ماكرون إلى الوقوف "إلى جانب بيروت والشعب اللبناني" الذي "يبكي موتاه ويعبر عن غضبه ويريد النهوض بنفسه" بعد الانفجار الذي دمر مرفأ العاصمة اللبنانية ومناطق منها الثلاثاء.

وقال ايضا "في هذه اللحظات، (...) مستقبل لبنان على المحك"، داعياً من جديد إلى تحقيق "محايد، موثوق به ومستقل في أسباب كارثة 4 آب/أغسطس".

وأضاف أن الكارثة "كانت بمثابة صاعقة. لكن حان وقت الاستيقاظ والعمل. على السلطات اللبنانية أن تطبق الآن إصلاحات سياسية واقتصادية يطلبها الشعب اللبناني وهي وحدها ستسمح للمجتمع الدولي بالعمل بشكل فاعل إلى جانب لبنان من أجل الإعمار".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي "موحداً" رغم "الظروف الجيوسياسية" المحيطة بلبنان. وقال إنه ينتظر من تركيا، "التي لم تتمكن من الانضمام إلى هذا المؤتمر" وروسيا، أن تقدما دعمهما، كما إسرائيل "التي أعربت عن رغبتها في المساعدة".