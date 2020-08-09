بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت.. مناشدة عاجلة من السيسي للمخلصين في لبنان

كتب: ضياء السقا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي ناشد خلال المؤتمر، الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

وأدى انفجار وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، إلى وفاة 158 شخصًا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، إضافة إلى تدمير جزء كبير من المنازل والمنشأت في بيروت، ومازالت السلطات اللبنانية تواصل البحث المفقودين حتى الآن.