الفقيه بن صالح.. 11 جريحا في حادث انقلاب “بيكوب” بعضهم في حالة خطيرة

شهدت الطريق، الرابطة بين دار ولد زيدوح، وخميس بني شكدال إقليم الفقيه بنصالح اليوم الأحد، انقلاب سيارة فلاحية من نوع “بيكوب” كانت تقل عمالا وعاملات الفلاحة في إحدى الضيعات في المنطقة.
وحسب مصادر محلية، فإن العاملات، والعمال كانوا في طريقهم العودة من العمل في إحدى الضيعات الفلاحية، حيث فقد سائق السيارة الفلاحية”بيكوب” التحكم في قيادتها، ما جعلها تنقلب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث تسبب في جرح 11 شخصا، بينهم 3 حالات في حالة خطيرة، تم نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال.
وفور علمها بالخبر، حلت عناصر الدرك الملكي، والسلطات المحلية بمكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق حول ظروف، وملابسات الحادثة.
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