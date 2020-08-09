اتحاد طنجة يعلن عن إصابة مدربه بكورونا ويعتذر للاعبين عن أي تقصير

أعلن فريق اتحاد طنجة، اليوم الأحد، أن من بين مكونات الفريق الـ24، المصابين بفيروس كورونا المستجد، مدرب الفريق بيدرو بن علي.

وكشف بلاغ المكتب المديري للفريق أن المسحة الطبية، التي خضعت لها كل مكونات الفريق للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت 24 منها إيجابية، ويتعلق الأمر بـ16 لاعبا، ومدرب الفريق، وعضوين من الطاقم التدريبي، وعضو من الطاقم الطبي، و3 أفراد من إدارة النادي، ومكلف بمعدات الفريق.

واعتذر المكتب المديري للاعبين على أي تقصير حصل، وكان سببا مباشرا، أو غير مباشر في إصابتهم، كما دعا الجماهير الطنجاوية إلى دعم المصابين معنويا، من أجل عبور هذه الأزمة، والعودة إلى أسرهم الصغيرة، والكبيرة.