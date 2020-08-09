فنانون لبنانيون يشكرون المغرب والملك محمد السادس

عبر فنانون لبنانيون عن شكرهم للمغرب، والملك محمد السادس، جراء المساعدات، التي تلقتها بلادهم، بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف أضرارا جسيمة في العاصمة اللبنانية.

وشكر فنانون من لبنان المغرب، بعد خطوة مساعدته بلدهم، منهم وليد توفيق، وكارول سماحة، ورامي عياش، ومي حريري، وآخرون.

وقال الفنانن وليد توفيق، في مقطع مصور: “شكر خاص لملك المغرب وشعب المغرب على وقوفه مع لبنان في محنته و على مساعدته لنا في هذه الأزمة… شكر كبير من القلب”.

وغرد الفنان رامي عياش على تويتر: “أشكر جلالة الملك والعائلة الملكية المغربية على اتصالهم للإطمأنان عني وعن عائلتي .نشكرهم على المبادرات الإنسانية لدعم لبنان ومساندتنا، كما أشكر كل الدول اللي ساعدت لبنان، وتدعمه في أزمته ومصابه”.

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وغردت الفنانة كارول سماحة: “من القلب شكرا لكل الدول العربية، التي ساندتنا في محنتنا، شكرا على محبتكم، ووقفتكم مع الشعب اللبناني.. شكرا للملك ‎محمد السادس”.‎

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وعلقت مي حريري حول الموضوع نفسه، وقالت:” ‏شكرا للمملكة المغربية وملك المغرب محمد السادس لدعم لبنان، والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة”.

وتفاعلت الفنانة شيراز هي الأخرى مع مساعدات المغرب، وقالت: “شكراً لجميع الدول يلّي ساهمت بدعم لبنان في أصعب محنة عم نمرق فيها شكرا جلالة الملك محمد السادس على كل شي قدّمته لشعب بلدي”.

ووصلت ست طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية، والطبية المغربية المستعجلة إلى لبنان، كما أعطى الملك تعليماته لإرسال، وإقامة مستشفى عسكري ميداني في بيروت.