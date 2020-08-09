بعد انتشار صورة ضحيته.. الأمن يوقف شخصا عشرينيا “شرمل” طفلة صغيرة

على إثر صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها طفلة تحمل جروحا في الوجه، ومشفوعة بتعليقات تدعي أنها كانت ضحية للضرب، والجرح، وأن مصالح الشرطة لم تتمكن بعد من توقيف المشتبه فيه؛ قالت ولاية أمن الرباط إنها تفاعلت بسرعة وجدية بخصوص الصورة المذكورة، واعتقلت الجاني.

وذكر بلاغ لمديرية الأمن الوطني أنه تبين من خلال مراجعة منطقة أمن السويسي التقدم في ولاية أمن الرباط، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، أن النازلة المذكورة وقعت، مساء يوم الخميس 6 غشت الجاري، وأن التدخل الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 20 سنة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكابه أفعاله الإجرامية.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.