شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 514 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم، تسجیل 514 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد(كوفید-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضیة لیرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 71713 حالة، فيما تم تسجیل أربع حالات وفاة، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 478 حالة.

Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

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