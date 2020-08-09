- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. احتراق صهريج وقود على طريق الجهراء..فيديو والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
سيطرت 5 فرق إطفاء على حریق ھائل اندلع في صھریج لنقل الوقود، بعد انقلابه على طریق الجھراء باتجاه المطلاع غربي الكويت، حسبما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء، الأحد.
وقالت الإدارة في بیان صحفي إن بلاغا ورد إلى غرفة عملیات الإطفاء یفید بوقوع حریق ھائل من جراء انقلاب صھریج لنقل وقود الدیزل، بحمولة 36 ألف لتر.
وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة قائد الصھریج، وھو وافد من جنسیة عربیة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. احتراق صهريج وقود على طريق الجهراء..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.