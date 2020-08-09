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شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ميليشيا الحوثي افشلت اتفاق يسمح لفريق أممي من الوصول لخزان صافر والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
قال البيت الأبيض إن ميليشيا الحوثي الانقلابية افشلت اتفاق يسمح لفريق تابع للأمم المتحدة من الوصول الى خزان النفط صافر العائم قبالة سواحل الحديدة.
وأكدت السفارة الامريكية في اليمن في تغريدات لها ـ نقلا عن البيت الأبيض ـ ان استمرار ميليشيا الحوثي في عرقلة وتأخير فريق الامم المتحدة ينذر بكارثة بيئية وانسانية تهدد اليمن والمنطقة ويجب على الحوثيين السماح لفريق الامم المتحدة لإجراء المعالجات اللازمة للخزان.
وأبدت عدة دولة مخاوفها من احتمالية انهيار او تسرب قرابة مليون برميل نفط من خزان صافر العائم قبالة السواحل الحديدة وهو ما يهدد بكارثة بيئية مدمرة في البحر الأحمر قد يصعب احتوائها لسنوات طويلة.
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