شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب العراق والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، الأحد، مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

Advertisements وذكرت هيئة الرصد الزلزالي العراقية أن مركز الزلزال يبعد 23 كم جنوب شرقي قضاء خانقين التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد. وأوضحت أن سكان المدينة شعروا بالزلزال بقوة، بينما شعر سكان العاصمة العراقية به بشكل خفيف.

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