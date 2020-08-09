شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, من دون إصابات أو خسائر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:56 مساءً, 9 أغسطس 2020 م المناطق _ بغداد ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر يقوة 5.1 درجات اليوم مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية .

وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان : أن مركز الزلزال يبعد 23 كم جنوب شرقي قضاء خانقين التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد ، مبيناً أن سكان المدينة شعروا بالزلزال بقوة, بينما شعر سكان العاصمة العراقية به بشكل خفيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين, من دون إصابات أو خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.