شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل 3109 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:57 مساءً, 9 أغسطس 2020 م المناطق _ مانيلا سجلت الفلبين 3109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 129 ألفا و913 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت 654 حالة شفاء جديدة و61 حالة وفاة، لترتفع حالات الشفاء في البلاد إلى 67 ألفا و673 والوفيات إلى 2270 حالة وفاة.

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