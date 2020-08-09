شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في لبنان ينوه بمساعدات المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال عريمط: " ها هي المملكة وقيادتها وشعبها تسارع بالجسر الجوي الطبي والغذائي لنجدة الشعب اللبناني، هذا الشعب الذي أحب المملكة بلا حدود فاحتضنته على أرضها وبمؤسساتها ووقفت مع لبنان وشعبه في كل المحن والويلات ".
وتوجه عريمط بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لحرصهما الدائم والمستمر على تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للشعب اللبناني لتجاوز محنته, مشددًا على أن هذه المساعدات ستسهم حتمًا في تخفيف المعاناة عن اللبنانيين وتبلسم جراحهم .
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