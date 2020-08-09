شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 43 شخصاً جراء انهيارات أرضية في الهند والان نبدء بالتفاصيل
ووقع الانهيار الأرضي في ولاية كيرالا بمقاطعة إيدوكي على بعد 250 كيلومترًا من ثيروفانانثابورام الجمعة، لكن عمليات البحث والإنقاذ تعرقلت بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي أدت إلى حصول هذه الكارثة.
وأفادت الشرطة الهندية أن الحصيلة الأولية لعدد القتلى التي بلغت 26 ارتفعت إلى 29 السبت قبل أن تصل إلى 43 اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 43 شخصاً جراء انهيارات أرضية في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.