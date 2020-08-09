شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 43 شخصاً جراء انهيارات أرضية في الهند والان نبدء بالتفاصيل

قضى 43 شخصًا على الأقل في انهيار أرضي كبير جرف عشرات العمال في مزرعة للشاي تقع جنوب غرب الهند.

ووقع الانهيار الأرضي في ولاية كيرالا بمقاطعة إيدوكي على بعد 250 كيلومترًا من ثيروفانانثابورام الجمعة، لكن عمليات البحث والإنقاذ تعرقلت بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي أدت إلى حصول هذه الكارثة.

وأفادت الشرطة الهندية أن الحصيلة الأولية لعدد القتلى التي بلغت 26 ارتفعت إلى 29 السبت قبل أن تصل إلى 43 اليوم.