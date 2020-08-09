شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للصحافة" يبحث آفاق التعاون مع المؤسسات الصحافية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

نظم دبي للصحافة لقاءً موسعاً عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي مع مجموعة من قيادات المؤسسات الإعلامية في جمهورية مصر العربية، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك نحو تطوير مبادرات من شأنها تعزيز الأداء الإعلامي العربي، وسبل الارتقاء بالمخرجات الإعلامية على مستوى العالم العربي ككل، وبما يواكب رسالة النادي الرامية إلى المشاركة بصورة مؤثرة في الوصول بالعمل الإعلامي إلى أرقى مستويات التميز بالتعاون مع جميع الأشقاء في الوطن العربي.

وأكدت منى المرّي أن "يمر العالم بمرحلة فارقة في تاريخه بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي بدل حال العالم، بما في ذلك المفاهيم والقواعد الإعلامية وأسلوب عمل المؤسسات الصحافية. وأكدت سعادتها أن هذه المستجدات إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى ستكون محور الاجتماعات الافتراضية التي سيعقدها النادي خلال الشهرين الحالي والمقبل مع العديد من المؤسسات الإعلامية في عدد من البلدان العربية الشقيقة، وذلك في سياق الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي.

وأعرب المشاركون في اللقاء عن تقديرهم الكامل لما تقوم به إمارة دبي بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من جهود حثيثة في تشجيع العمل العربي المشترك على وجه العموم، بما في ذلك إيجاد مقومات نجاح التعاون في مضمار العمل الإعلامي، ممثلة بنادي دبي للصحافة الذي نوه الحضور بدوره الإيجابي الكبير على مدار العشرين عاماً الماضية بما أطلقه من أنشطة وفعاليات ومبادرات شكلت إضافات مهمة في سجل العمل الإعلامي العربي ومن أبرزها جائزة الصحافة العربية ومنتدى الإعلام العربي.

كما أكد المشاركون أن هذا اللقاء حمل لهم تأكيداً مضاعفاً على متانة الرؤية التي تنطلق منها هذه المشاريع مع اعلان اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن استمرار انعقاد المنتدى، على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها أزمة جائحة كورونا على العالم أجمع، مؤكدين أن مواصلة هذا الدور هو التزام واضح من دبي بمواصلة القيام بدورها في دفع مسيرة الإعلام العربي قُدماً، وتعبير صريح عن استمرار جهود نادي دبي للصحافة في مواصلة دوره الحيوي في رفع تنافسية الإعلام العربي وفق أفضل المعايير العالمية.

جدير بالذكر أن الاجتماعات الإعلامية الافتراضية للدول العربية ستستمر على مدار شهري أغسطس وسبتمبر 2020 بمشاركة مجموعة من أبرز المؤسسات الإعلامية في الدول العربية ونخبة من قيادات الهيئات الوطنية للإعلام، والنقابات الصحافية، ورؤساء تحرير الصحف، في الوطن العربي عبر تقنية الاتصال المرئي.