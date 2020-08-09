شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على قاعدة عسكرية في مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين.

وجددت المنظمة موقفها الثابت الذي يدين جميع أعمال الإرهاب والتطرف والعنف بتجلياتها كافة، مؤكدة دعمها وتضامنها مع الصومال في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا ولشعب وحكومة الصومال، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.